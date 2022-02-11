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تركي آل الشيخ يحتفل بتجاوز موسم الرياض 10 ملايين زائر

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:00 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
تركي آل الشيخ يحتفل بتجاوز موسم الرياض 10 ملايين زائر

كل الوطن – الرياض: أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بوصول عدد مرتادي موسم الرياض بنسخته الثانية إلى 10 ملايين زائر منذ انطلاقه في 20 أكتوبر الماضي.

وكتب آل الشيخ عبر “تويتر”: “‏‏‏‏‏أكثر من 10 مليون زائر .. صار ‎#موسم_الرياض جزء من حياتهم”.

يذكر أن موسم الرياض بنسخته الثانية انطلق في 20 أكتوبر الماضي بعدد كبير من البرامج والفعاليات المتنوعة ما بين فعاليات غنائية وترفيهية ورياضية وعروض مسرحية ومعارض.

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