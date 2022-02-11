وفد إماراتي في قطر لمتابعة “بيان العلا”

كل الوطن – وكالات: وصل وفد إماراتي إلى الدوحة لمتابعة “بيان العلا” الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت في السعودية العام الماضي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء وهو الثالث بينهما، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا.

وذكرت وكالة الأبناء الإماراتية أن الجانبين أكدا على “أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة”.

وينص البيان الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية على التضامن بين دول الخليج وتعزيز علاقاتها.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 5 من الشهر الجاري في بكين.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية + RT