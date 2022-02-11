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“داون ديتيكتر”: عطل يصيب موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:25 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
“داون ديتيكتر”: عطل يصيب موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن – وكالات: أكدت بوابة “داون ديتيكتر” العالمية، والتي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي حول العالم اشتكوا من اضطرابات في الشبكة.

وأشارت البوابة “Downdetector”، إلى أن “الشكاوى حول الأعطال في الشبكة الاجتماعية بدأت تصل مساء، إذ تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من قبل المستخدمين الأمريكيين وكذلك من كندا واليابان”.

وأضافت: “لاحظ معظم المستخدمين وجود أخطاء في تشغيل الموقع، وأن حالات الفشل أيضا تحدث مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم”.

وتأسست شركة “Twitter Inc” الأمريكية، عام 2006، وأن المنتج الرئيسي للشركة هو “شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة”، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: “نوفوستي”

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