فيديو “طريف” للفنانة هيا الشعيبي وهي تركب الجمل

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ركوب الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لأحد الجمال في الصحراء، ونزولها عنه بطريقة “طريفة”، وسط ضحكاتها.

وبين مقطع الفيديو الفنانة هيا الشعيبي تركب جملا، ليحاول بعد ذلك النزول إلى الأرض تدريجيا مع تمسك الفنانة بقوة به وهي تضحك، في حين قال موثق الفيديو للفنانة: “راح يرجع لورا مسكي”، لتوجه الأخيرة كلامها للجمل قائلة: “نزلني نزلني، نزلني خلاص”، وسط ضحكات متتالية.