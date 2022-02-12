الأميرة ريما بنت بندر تظهر “برفقة النمر العربي” (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وهي برفقة نمر “ثلاثي الأبعاد”، من داخل منزلها.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأميرة ريما تظهر بجانب نمر عربي “ثلاثي الأبعاد”، من داخل منزلها.

سفيرة #السعودية في #أمريكا صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر من أحدث ظهور pic.twitter.com/K0tk1FM7Yc — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) February 11, 2022

قالت الأميرة ريما بنت بندر : “إن توقيع المذكرة تدعم مهمتنا في “كاتموسفير” لحماية مستقبل القطط الكبيرة، وستسهم في تراكم زخم جهود الحفاظ على النمر العربي إقليميًا، مع التركيز على دعم الهيئة في مساعيها الجادة لتحقيق طموحاتها بعيدة المدى لإعادة الأنواع إلى البرية في مواطنها الأصلية” pic.twitter.com/hknMXpzlDN — مجلة هي (@hiamag) February 11, 2022

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة “كاتموسفير”، بالتزامن مع “يوم النمر العربي”، حيث وقع هاتين المذكرتين، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والأميرة ريما بنت بندر.