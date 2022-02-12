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“خادشة للحياء”.. ضجّة كبيرة وانقسام في المغرب بسبب أغلفة بسكويت

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : السبت 12 فبراير 2022 - 6:17 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
“خادشة للحياء”.. ضجّة كبيرة وانقسام في المغرب بسبب أغلفة بسكويت

كل الوطن – وكالات: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير، جراء مهاجمة شركة بسكويت “ميرندينا”، على خلفية عبارات على أغلفة جديدة أصدرتها لمنتجاتها، اعتبرها العديد “خادشة للحياء”.

وفي التفاصيل، أصدرت شركة “ميرندينا” التابعة لشركة “بيمو” أغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية العامية، منها “كنبغيك” (تعني أحبك)، و “توحشتك” (تعني اشتقت إليك)، ما اعتبره البعض غير “أخلاقي” و”خادش للحياء”، فيما دافع البعض الآخر عن الشركة واعتبر حملة المهاجمة “تخلفا”.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأغلفة، مع “هاشتاغ”:  #حملة_مقاطعة_ميرندينا”.

في حين اعتبر البعض أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ”وعي زائف”.

المصدر: RT

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