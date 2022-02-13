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السعودية.. فيديو لبكاء سائح أمريكي بعد هدية “رد معروف” من مواطن سعودي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 دقيقةآخر تحديث : الأحد 13 فبراير 2022 - 1:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
السعودية.. فيديو لبكاء سائح أمريكي بعد هدية “رد معروف” من مواطن سعودي

كل الوطن – الرياض: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائحين أمريكيين استضافهما مواطن سعودي وأهداهما ناقتين، ردا لمعروف استضافتهما ابنه في الولايات المتحدة.

ويظهر في الفيديو الرجل السعودي يخاطب السائحين ويقول: “أولا حياكم الله في السعودية وفي بيتنا وثانيا نشكر الله ومن ثم نشكركم لأنكم استقبلتم ولدي ثواب عندكم في أمريكا وقدرتوه ويشكر الله ثم يشكركم ويقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة”.

وأضاف: “لأجل رضاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة هو الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا ألي هي الإبل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم عن نفسي أنا وأبنائي وعن شعب السعودية”.

ويظهر في الفيديو ردة فعل السائح الذي عانق المسن السعودي شاكرا إياه على الهدية قبل أن تنهمر دموعه.

المصدر: مواقع إعلامية سعودية

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