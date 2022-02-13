بلاغ عاجل للنيابة المصرية ضد ابنة سيد القمني يتهمها بازدراء الدين والاستهزاء بالقرآن

كل الوطن – فريق التحرير: تقدم المحامي المصري الهيثم هاشم سعد ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد إيزيس سيد القمني يتهمها فيه بازدراء الدين والاستهزاء بالقرآن.

وأضاف المحامي أن “إيزيس ابنة الكاتب الراحل سيد القمني، دأبت على الاعتداء على كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين، بداية من الاستهزاء والازدراء للذات الإلهية، وللرسول- صلي الله عليه وسلم-، والقرآن، والسنة النبوية، وكذلك الأمور الغيبية، موضحا أنها تبث هذه الأفكار الشاذة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت”.

وأشار إلى أنه “عقب وفاة والدها، كتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك، منشورا، بعنوان: تمت الوصية؛ إشارة إلى أنها كانت وصية والدها؛ الذي توفي الأسبوع الماضي، وتضمن هذا المنشور، ألفاظا، تُفيد بتحقير وازدرار وسخرية واستهزاء بالقرآن الكريم، ووصفه بالترهات”.

وأوضح البلاغ “أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها؛ يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع، مضيفا أنها تنتهج نفس أفكار والدها؛ التي دأب على تكرارها في أحاديثه وكتاباته، وسُخريته من الدين والمسلمين.

وأكد الهيثم هاشم سعد أن “ما أقدمت عليه إيزيس سيد القمني، لا يُعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور؛ لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان، أو أن تُمتهن حرمته، أو يُحطُّ من قدره، أو يزدريه عن عمد منه، وإنها لم تتعظ من وفاة والدها، وعظم لحظة الموت؛ بل اتخذت من تلك اللحظة، فرصة؛ لترويج تلك الأفكار الشاذة الفاسدة”.

وقال المحامي في بلاغه للنائب العام: “إذا كان ما سبق، وحرصا من الشاكي على عدم إثارة الفتنة وتكدير السلم الاجتماعي العام بين أبناء المجتمع، بالتعدي وازدراء دين الغالبية العظمى للمصرين؛ فإنني أتقدم بهذا البلاغ لعدلكم، بغية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها”.

والتمس المحامي من النائب العام “اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها، إعمالا لقانون العقوبات”.

المصدر: موقغ “القاهرة 24” المصري