التحالف العربي يعلن تنفيذ 21 عملية ضد الحوثيين في حجة

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مدينة حجّة باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكّد التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن “الاستهدافات في حجة دمرت 12 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس”