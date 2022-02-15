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“الشورى” يوافق على “نظام قبول الأوسمة والجوائز” الأجنبية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 12:17 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الشورى

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الشورى السعودي على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين، الذي يضبط آلية الترشح والقبول لها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن مشروع النظام المقترح الذي يتضمن 16 مادة، يهدف إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس، وفي جلسة عادية عقدها عبر الاتصال المرئي، اتخذ قراره “بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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