جدّة.. الكشف عن مفاجآت ضبطتها الشرطة في الأحياء العشوائية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: كشف مدير شرطة منطقة مكة في السعودية، اللواء صالح الجابري، عن مفاجآت عما جرى ضبطه في الأحياء العشوائية بمدينة جدة، التي تعمل السلطات على إزالتها.

وفي مقابلة مع برنامج “في الصورة”، قال اللواء صالح الجابري: “يوجد أوكار للاتجار بالبشر داخل تلك الأحياء العشوائية بأسعار زهيدة جدا، وتحتوي على الكثير من الأمراض والأوبئة التي يمكن من خلال السلوكيات اللاأخلاقية نقلها لأفراد المجتمع..البريئين والبعيدين عن هذه الأحياء”.

وعما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجنسيات محددة، أوضح مدير شرطة مكة أن “جميع الجنسيات والجاليات تمارس تلك الأشياء داخل الأحياء العشوائية”.

كما أشار إلى “ضبط العديد من القضايا، ومن أهمها أكثر من 60 مليون ريال سعودي كاش وأكثر من 100 كيلو ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون ريال سعودي وكانت تهيأ لتهريبها خارج المملكة”.

المصدر: “روتانا خليجية”