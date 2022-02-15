“موسم الرياض” يُحقق 4 أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت صحيفة “اليوم” السعودية يوم الاثنين بأن “موسم الرياض” حقق 4 أرقام غير مسبوقة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وذكرت الصحيفة أنه تم تحقيق الأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم في حين لم تمض على فعالياته أكثر من 4 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

كما تضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام.

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقما قياسيا عالميا في “غينيس” للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.

واستغرقت عملية بناء المجسم نحو أسبوع من الزمن، وتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلو “غينيس” عملية التجميع عبر بث مباشر، بهدف التوثيق والمصادقة رسميا على تحقيق المجسم رقما قياسيا جديدا بوصفه الأكبر من نوعه عالميا.

وفي مجال الألعاب حققت الزحليقة العملاقة في “بوليفارد رياض سيتي” رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية حيث تعد الأطول عالميا، إضافة إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136 م، ويقدر طولها بنحو 117 م، وعرضها 56.5 م، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة، وأخرى متعرجة بأشكال مموجة، ويسمح بتجربتها للكبار والصغار.

المصدر: صحيفة “اليوم” السعودية