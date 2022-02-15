جدل حول صورة أردوغان بأصابع “رابعة”

كل الوطن – وكالات: أثارت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو على سلم الطائرة بمناسبة زيارته إلى الإمارات، رافعا ما عد بأنها إشارة “رابعة” حفيظة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا.🇦🇪🇹🇷 pic.twitter.com/Y0pLibKFE1 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر، معلنا “بدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا”.

اردوغان يرفع شارة رابعة من ابو ظبي 🇹🇷💪 pic.twitter.com/yWVENpGyzb — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) February 14, 2022

وفيما تشير تغريدة أردوغان إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، تعامل بعض رواد الإنترنت معها على أنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي.

اردوغان يرفع شارة رابعة من ابو ظبي 🇹🇷💪 pic.twitter.com/yWVENpGyzb — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) February 14, 2022

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها الكثيرون على أنها إشارة “رابعة” بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة.

المصدر: تويتر