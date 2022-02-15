بالفيديو.. حمو بيكا يوجّه رسالة إلى “المتنمرين عليه” بعد أزمته الصحية الأخيرة

كل الوطن – فريق التحرير: رد مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، على “المتنمرين عليه”، بعد صورة نشرها إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى، يوم السبت الماضي.

وعلى صفحته في “فيسبوك”، ظهر حمو بيكا في بث مباشر رد فيه على متابعيه، معلقا عليه بجملة: “لا للتنمر .. لا شماته في المرض .. حمو بيكا”، بعد أن أثارت صورة نشرها وهو عاري الصدر خلال خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، وظهر حجم بطنه كبيرا.

ووجه في مقطع الفيديو رسالة إلى المتنمرين عليه وإلى من سانده، قائلا: “أنا طالع النهاردة علشان اقولكوا اني بقيت أحسن من الأول”، لافتا إلى أنه قام بحذف المنشور الذي أظهره في المستشفى بسبب كمية “التنمر” الكبيرة عليه.

وأضاف حمو بيكا: “المرض عمره ما كان في تنمر..ولما يكون واحد تعبان، اللي نحنا نقدر نقول كلمة حلوة نقولوها”، متوجها إلى من تنمر عليه بالقول: “حابب أقول للناس اللي اتنمرت عليا..دي حرية شخصية ليك..وربنا ما يجبلك حاجة وحشة أصلا..ذا كان فيك أو بيتك أو في عيالك أو في أي حد”، مؤكدا مسامحته لهم.

وتابع: “بحب أشكر كل اخواتي وكل أصحاب اللي سألوا عليا في شدتي”.

وأوضح مطرب المهرجانات أنه “يعاني من مرض اسمه “كرونز”، وهو سبب حجم بطنه الكبير”، مضيفا: “ربنا ما يكتبه على حد خالص”.

المصدر: RT