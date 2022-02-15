د. عبدالمجيد الجلاَّل: الاختناق المروري المُريع في الرياض!

ما الذي يجري في مدينة الرياض ؟

الكل يشتكي ، من زحام غير مسبوق يُهيمن على العاصمة ، ومن اشتباكات مرورية مؤسفة ، تتكرر يومياً !

وباتت معاناة الطلبة والطالبات ، والموظفين ، وساكني العاصمة ، في مسيرتهم نحو المدارس والجامعات ، وأماكن عملهم ، ورزقهم … مريرة وقاسية ، بل صار ذلك الزحام ، محوراً لأحاديثهم ، في المجالس والاستراحات !

ومن المؤسف جداً ، أنَّ هذا الاختناق المروري ، لا يقتصر على شوارع الرياض الرئيسة ، بل يمتد ، ليشمل ، الشوارع الفرعية والجانبية ، وقد يبدأ ، من حين خروج الناس من بيوتهم مباشرة !

وتأتي حوادث السيارات اليومية ، لتُضيف المزيد من العبء والتعب والإرهاق والمُعاناة على مسيرة سكان الرياض ، وهم ينتقلون من مكان إلى مكان ، ومن شارع إلى آخر!

والسؤال ، المُحير ، الذي يُشغل سكان العاصمة ، أين الحلول والمعالجات ، لتخفيف هذا العبء الثقيل والحرج ، والسؤال بطبيعة الحال ، يتجه صوب الإدارة العامة لمرور الرياض ، فهي الجهة المختصة المنوط بها إيجاد الحلول والمعالجات !

ربما تحتاج إدارة مرور الرياض ، إلى الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات ، لتضع ما تراه من حلول عاجلة ، يحتاج إليها الناس ، بشدة ، ويمكن أن تستعين هذه المراكز ، بنموذج استبيان ، يتم من خلاله تجميع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة مدار البحث ، وتوزيعها على أكبر عددٍ من سكان الرياض ، لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم ، بهذا الشأن ، ومن ثمَّ تأتي الدراسة مستوفية للبيانات والمعلومات لتخُرج بنتائج إيجابية ، لجهة حل أشرس معركة يواجهها سكان مدينة الرياض!

من جانبٍ آخر ، وبما يتصل بمشكلة الحوادث المرورية ، وما تُسببه من إرباكٍ خطير في انسيابية الشوارع والطرق العامة ، فهذه الإشكالية ، يمكن معالجتها ، ببساطة ، من خلال أوامر تنفيذية ، تُلزم أصحاب الشأن بسحب سياراتهم فوراً ، إلى طرق جانبية قليلة الازدحام ، بما يساعد على إعادة انسيابية الحركة في الطرق والشوارع الرئيسة !

كذلك يمكن تعديل وقت الدراسة والعمل ، بما يخفف من اندفاع الجميع في وقتٍ واحد ، بمعنى تقديم وقت المدارس والجامعات ساعة واحدة ، وبعد الساعة يأتي وقت الموظفين ورواد العمل والأعمال !

خلاصة القول ، أزمة ازدحام شوارع العاصمة ، يمكن معالجتها ، بأدوات بسيطة، ومنهجية مُنضبطة ، ولكن قبل ذلك كله ، لابدَّ من وجود إرادة وإدارة لدى أصحاب الشأن وهم تحديداً إدارة مرور الرياض للاطلاع بمسؤولياتهم وفق الاختصاص والمأمول منهم !