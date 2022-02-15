  1. الرئيسية
  2. »
  3. كتاب وأقلام

د. عبدالمجيد الجلاَّل: الاختناق المروري المُريع في الرياض!

كل الوطن - فريق التحرير15 فبراير 2022آخر تحديث : الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 12:16 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: الاختناق المروري المُريع في الرياض!

ما الذي يجري في مدينة الرياض ؟
الكل يشتكي ، من زحام غير مسبوق يُهيمن على العاصمة ، ومن اشتباكات مرورية مؤسفة ، تتكرر يومياً !
وباتت معاناة الطلبة والطالبات ، والموظفين ، وساكني العاصمة ، في مسيرتهم نحو المدارس والجامعات ، وأماكن عملهم ، ورزقهم … مريرة وقاسية ، بل صار ذلك الزحام ، محوراً لأحاديثهم ، في المجالس والاستراحات !
ومن المؤسف جداً ، أنَّ هذا الاختناق المروري ، لا يقتصر على شوارع الرياض الرئيسة ، بل يمتد ، ليشمل ، الشوارع الفرعية والجانبية ، وقد يبدأ ، من حين خروج الناس من بيوتهم مباشرة !
وتأتي حوادث السيارات اليومية ، لتُضيف المزيد من العبء والتعب والإرهاق والمُعاناة على مسيرة سكان الرياض ، وهم ينتقلون من مكان إلى مكان ، ومن شارع إلى آخر!
والسؤال ، المُحير ، الذي يُشغل سكان العاصمة ، أين الحلول والمعالجات ، لتخفيف هذا العبء الثقيل والحرج ، والسؤال بطبيعة الحال ، يتجه صوب الإدارة العامة لمرور الرياض ، فهي الجهة المختصة المنوط بها إيجاد الحلول والمعالجات !
ربما تحتاج إدارة مرور الرياض ، إلى الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات ، لتضع ما تراه من حلول عاجلة ، يحتاج إليها الناس ، بشدة ، ويمكن أن تستعين هذه المراكز ، بنموذج استبيان ، يتم من خلاله تجميع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة مدار البحث ، وتوزيعها على أكبر عددٍ من سكان الرياض ، لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم ، بهذا الشأن ، ومن ثمَّ تأتي الدراسة مستوفية للبيانات والمعلومات لتخُرج بنتائج إيجابية ، لجهة حل أشرس معركة يواجهها سكان مدينة الرياض!
من جانبٍ آخر ، وبما يتصل بمشكلة الحوادث المرورية ، وما تُسببه من إرباكٍ خطير في انسيابية الشوارع والطرق العامة ، فهذه الإشكالية ، يمكن معالجتها ، ببساطة ، من خلال أوامر تنفيذية ، تُلزم أصحاب الشأن بسحب سياراتهم فوراً ، إلى طرق جانبية قليلة الازدحام ، بما يساعد على إعادة انسيابية الحركة في الطرق والشوارع الرئيسة !
كذلك يمكن تعديل وقت الدراسة والعمل ، بما يخفف من اندفاع الجميع في وقتٍ واحد ، بمعنى تقديم وقت المدارس والجامعات ساعة واحدة ، وبعد الساعة يأتي وقت الموظفين ورواد العمل والأعمال !
خلاصة القول ، أزمة ازدحام شوارع العاصمة ، يمكن معالجتها ، بأدوات بسيطة، ومنهجية مُنضبطة ، ولكن قبل ذلك كله ، لابدَّ من وجود إرادة وإدارة لدى أصحاب الشأن وهم تحديداً إدارة مرور الرياض للاطلاع بمسؤولياتهم وفق الاختصاص والمأمول منهم !

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة