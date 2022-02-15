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برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:08 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الملك سلمان خادم الحرمين

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الوزراء اليوم على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم “بنك دال ثلاثمائة وستون” (D360 Bank) برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال (حوالي 440 مليون دولار).

وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا لبيان نشره البنك المركزي السعودي في “توتير” فقد تمت الموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال (حوالي 440 مليون دولار).

وأشار المركزي إلى أنه في الفترة الماضية تم الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. ويعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكاً، منها (11) بنكاً محلياً، و (3) بنوك رقمية محلية، و (21) فرعاً لبنك أجنبي،

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT + واس

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