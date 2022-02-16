السعودية.. إحباط تهريب 75790 قرص “أمفيتامين” مخدرة بالمنطقة الشرقية

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت قوات الأمن في السعودية يوم الثلاثاء من إحباط تهريب كمية كبيرة من أقراص “أمفيتامين” المخدر بالمنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب 75790 قرص أمفيتامين مخدرا.

وأضاف أنه تم ضبط كمية أخرى تعرضت للمياه، مشيرا إلى أنها تزن 10 كيلوغرامات.

وأفاد العقيد مسفر القريني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية