مصر.. إلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس بعد هجومه عليها بسبب “قبلات الأفلام”

كل الوطن – فريق التحرير: علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها، بسبب تصريحتها الأخيرة عن القبلات في الأفلام التي انتقدت خلالها من يرى أنها شيء منافي للأخلاق.

وقالت شاهين ردا على هجوم فلوكس: “أنا أكبر من إني أرد على هذه الأمور التافهة”.

وتابعت: “مينفعش أرد على أحمد فلوكس، أنا أكبر من إني أرد على أسلوب لا يليق من أي فنان، أنا ردي إن اللي مش مِحترم المهنة يسيبها”.

وأضافت: “فيلم (حظر تجول) خدت بسببه 12 جائزة من مهرجان جمعية الفيلم، ، الله أعلم ظروفه إيه، بس الأسلوب يبيِّن إن في شيء تاعبُه”.

وتابعت: “أنا بتكلم على القبلات اللي في الستينيات، اللي أبطالها سعاد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، والفن ما ينفعش يقيم بمنظور أخلاقي وديني، وده دور بتعمله فنانة لازم نفصل بين الدور والشخصية الحقيقية”.

كان الفنان أحمد فلوكس قد شن هجوما على الفنانة إلهام شاهين، ونشر صورة لها، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “بعيدا عن معزتك، ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة مثلا”.

وتابع: “طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع على كده، بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة، أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة”.

المصدر: أخبار اليوم