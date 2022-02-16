شاهد الفيديو المتسبب في إيقاف المطرب عمر كمال في مصر

كل الوطن – فريق التحرير: أوقفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن الغناء في مصر بعد تصريحاته عن النقابة في أحد اللقاءات التليفزيونية التي هاجم خلالها النقيب.

وأشار مصدر من نقابة المهن الموسيقية، إلى أن مدة الإيقاف غير معلومة، ولكنها ستستمر لحين تحديد موعد للتحقيق معه داخل النقابة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب عودته من السفر خارج البلاد، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانًا صحفيًا خلال ساعات بشأن ذلك القرار.

وقال المستشار سعد متولي: “قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات، والتي هاجم فيها النقيب هاني شاكر، وسيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الجارية”.

وأضاف: “عمر كمال طالع في لايف وبيتكلم عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة”.

أجرى عمر كمال خلال الأيام الماضية جولة غنائية في عدة ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر عمر كمال تريند السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بتصريحات المثيرة الجدل، حول المبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضاها مقابل إحيائه حفلات خارج مصر.

المصدر: القاهرة