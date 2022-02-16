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السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:17 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل”.

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