السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وزير الموارد البشرية السعودي: ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 ايام إجازة أو 4 أيام ونص مقابل يومين ونص يوم إجازة في الإسبوع لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل تصريح رائع وجميل♥️🇸🇦 pic.twitter.com/r4AAxGlWcF — خالد بن ثاني (@k_b_th) February 16, 2022

وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل”.