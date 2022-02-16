بينها 4 عربية.. “الفيفا” يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.

وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي:

1 – هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.

2. هدف المالي عبد الله ديابي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في مرمى فريق بيراي بطل تاهيتي.

3- هدف عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي.

4- هدف دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري.

5- هدف محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي.