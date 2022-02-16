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بينها 4 عربية.. “الفيفا” يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:30 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
بينها 4 عربية.. “الفيفا” يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.
وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي:

1 – هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.

2. هدف المالي عبد الله ديابي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في مرمى فريق بيراي بطل تاهيتي.

3- هدف عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي.

4- هدف دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري.

5- هدف محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي.

ذكر أن تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا) رفع كأس مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) بنتيجة 2-1 بعد التمديد.< وأحرز الأهلي المصري (بطل إفريقيا) الميدالية البرونزية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي (بطل آسيا) برباعية نظيفة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم

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