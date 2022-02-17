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رد فعل غير متوقع من الأمير خالد الفيصل أهدته فتاة لوحة مرسومة له! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 17 فبراير 2022 - 5:32 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
رد فعل غير متوقع من الأمير خالد الفيصل أهدته فتاة لوحة مرسومة له! (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: قام سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بممازحة فتاة رسمت لوحة “بورتريه” له، في محافظة الليث.

وخلال تفقده عددا من المحافظات، للاطلاع على المشاريع المنجزة، والآخرى الجاري تنفيذها، قدمت فتاة من أهالي الليث، لوحة (بورتريه) من رسمها للأمير خالد، الذي علق عليها ممازحا: “هذا أنا؟.. حطيتي لحيتي سودا وأنا لحيتي بيضا”.

والتقط الأمير خالد الفيصل صورة تذكارية مع الفتاة واللوحة التي قدمتها له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.

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