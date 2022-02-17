رد فعل غير متوقع من الأمير خالد الفيصل أهدته فتاة لوحة مرسومة له! (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: قام سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بممازحة فتاة رسمت لوحة “بورتريه” له، في محافظة الليث.

شاهد 🎥 الأمير #خالد_الفيصل ممازحاً فتاة قدّمت رسمه لسموه : حطيتي لحيتي سودا .. انا لحيتي بيضاء

.. خلال زيارة سموه لمحافظة #الليث. pic.twitter.com/dnqmqtVUxY — عبدالرزاق البجالي (@ALbgali_99) February 16, 2022

وخلال تفقده عددا من المحافظات، للاطلاع على المشاريع المنجزة، والآخرى الجاري تنفيذها، قدمت فتاة من أهالي الليث، لوحة (بورتريه) من رسمها للأمير خالد، الذي علق عليها ممازحا: “هذا أنا؟.. حطيتي لحيتي سودا وأنا لحيتي بيضا”.

والتقط الأمير خالد الفيصل صورة تذكارية مع الفتاة واللوحة التي قدمتها له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.