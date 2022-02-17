“المجلس الدولي للتمور” ينتخب السعودية لترؤس اجتماعه التأسيسي

كل الوطن – فريق التحرير: انتخب “المجلس الدولي للتمور” السعودية لرئاسة المجلس للدورة الأولى لمدة عامين، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عقده اليوم في مدينة الأحساء بالمملكة.

كذلك وافق المجلس على انتخاب دولة الإمارات نائبا لرئيس مجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إن بلاده “تعول من خلال هذا الاجتماع على دعم المجتمع الدولي والعمل على تناغم العمل لتنسيق الجهود للتصدي للقضايا التي تهم قطاع النخيل والتمور”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحضور استعرضوا خلال الاجتماع استراتيجية المجلس وخطته الخمسية، والقضايا والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا.

وحضر الاجتماع عدد من وزراء الزراعة، وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

ويضم المجلس الدولي للتمور حاليا كلا من: السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس. والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وليبيا.

المصدر: “وكالة الأنباء السعودية”