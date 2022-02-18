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الأزهر يدين محاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 18 فبراير 2022 - 2:04 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأزهر يدين محاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح

كل الوطن – فريق التحرير: دان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاعتداءات الإسرائيلية والمحاولات لتهجير الفلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال بيان صادر عن المرصد: “تابع مرصد الأزهر على مدار الأيام الماضية ما يشهده حي الشيخ جراح من ممارسات استفزازية من جانب الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، واعتداءات ضد الفلسطينيين المهددين بالتهجير من بلدتهم بالقدس المحتلة”.

وحذر مرصد الأزهر في بيانه من “تأجج الأوضاع بالأراضي المحتلة وتقويض فرص إحلال السلام”.

ودعا، “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات الكيان الصهيوني الرامية إلى تغيير الهوية الديموغرافية للقدس المحتلة”.

وجاء التصعيد الأخير في الحي بعد إعلان رئيس حزب “القوة اليهودية” المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيفتح مكتبه البرلماني في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

المصدر: RT

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