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السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 18 فبراير 2022 - 1:31 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وجاء ذلك في ردّ لها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المصدر: الإدارة العامة للجوازات السعودية

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