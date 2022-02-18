السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وجاء ذلك في ردّ لها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عليكم السلام

أخي الكريم ، يرجى التواصل مع حساب الجوازات @AljawazatKSA لإفادتك، — أبشر (@Absher) February 16, 2022

المصدر: الإدارة العامة للجوازات السعودية