“تقليد أعمى لتويتر”.. أول منشور لترامب عبر منصته الجديدة “تروث سوشل”: استعدوا!

كل الوطن – فريق التحرير: تتدفق التفاصيل حول تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد لدونالد ترامب “تروث سوشل Truth Social”، حيث بدأ حوالي 500 من مختبري الإصدار التجريبي في استخدام إصدار مبكر من النظام الأساسي.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن خططه بشأن منصة التواصل الاجتماعي الجديدة في أكتوبر الماضي، ووعد بمنافسة شركات التكنولوجيا التي منعته من استخدام منصاتها، بعد أحداث الكابيتول.

وتعهد مشروعه الجديد في مجال الإعلام والتكنولوجيا، مجموعة “Trump Media & Technology Group”، بتقديم “تجربة تفاعلية وخالية من الرقابة” على تطبيق “تروث سوشل Truth Social”.

ولا تزال مجموعة “TMTG” محاطة بالسرية، وينظر إليها الكثيرون في الأوساط التقنية والإعلامية بعين الشك. وتشير التعليقات الواردة من مختبري الإصدار التجريبي هذا الأسبوع إلى أن النظام الأساسي يحمل تشابها صارخا مع “تويتر”.

وتتيح منصة “تروث سوشل Truth Social” للمستخدمين نشر “الحقيقة” ومشاركتها بنفس الطريقة التي يفعلون بها مع التغريدات، كما أنه لا توجد إعلانات في المنصة.

ويختار المستخدمون من يتابعون، والخلاصة عبارة عن مزيج من المنشورات الفردية وموجز أخبار يشبه “RSS”. سيتم تنبيههم إذا ذكرهم أحدهم أو بدأ في متابعتهم.

ووفقا لإحدى لقطات الشاشة، يقول التطبيق “ستتوفر تجربة مراسلة مباشرة جديدة قريبا. يرجى الترقب”.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

وبحلول وقت متأخر من يوم الأربعاء، بلغ عدد متابعي حساب ترامب على الموقع الجديد 317 متابعا، فيما كان لديه 88 مليون متابع قبل أن يحظره “تويتر”.

ويظهر حساب ترامب حقيقة واحدة نشرت قبل 3 أيام، جاء فيها: “استعد! سيراك رئيسك المفضل قريبا!”

وسلط دونالد ترامب جونيور(الابن) على “تويتر” الضوء على أول مشاركة لوالده على موقع “تروث سوشل Truth Social”.

وأصدرت مجموعة “TMTG” نسخة محدثة من التطبيق “Truth Social 0.9″، صباح الأربعاء. ويتم اختبارها والقيام بإصلاح الأخطاء من أجل “إعادة الحقيقة”، وهو ما يطلق عليه إعادة التغريد في “تويتر”، و”نسب الصورة والضغط، وتحسين معالجة الأخطاء وإنشاء الحساب”.

Was just able to setup an account using the handle @donaldtrump on ‘Truth Social,’ former President Donald Trump’s new social media website. Although the site is not officially open, a URL was discovered allowing users to sign up anyway. pic.twitter.com/MRMQzjNhma — Mikael Thalen (@MikaelThalen) October 21, 2021

وفي صباح يوم الأربعاء، نشر ديفين نونس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “TMTG”، الذي انضم إلى التطبيق في 10 فبراير: “صباح الخير يا مختبري الحقيقة. يرجى القيام بلقطة شاشة لأي أخطاء وإبلاغ المطورين بها”.

المصدر: الغارديان