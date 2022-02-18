بالصور.. مقاتلات سعودية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البحر الأحمر

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام سعودية بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية في الأجواء فوق البحر الأحمر.

المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية إستراتيجية من نوع (بي-52) ، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.https://t.co/4WD1zY8J1n#واس_عامpic.twitter.com/D96iaWhNkB — واس العام (@SPAregions) February 17, 2022

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه “نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (إف-15 إس أي) و(إف-15 سي) و(إف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر”.

وأضاف البيان أنه “يأتي ذلك استمرارا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية صورا لمرافقة المقاتلات السعودية للقاذفة الأمريكية.

المصدر: “واس”