ضجّة بعد إزالة أحياء عشوائية في جدّة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم المنازل العشوائية في جدة بغرب المملكة، في حملة بدأت قبل أشهر أثارت ضجّة بين نشطاء مواقع التواصل.

وتواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة “المدينة”.

وتتوزع هذه المنازل التاريخية على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، فيما تضم كل منطقة ما يقارب من 10 منازل.

وترغب الجهات الحكومية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة، ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

مدير شرطة منطقة مكة المكرمة يًصوِّر الأحياء المزالة على أنها كانت خارج سيطرة الدولة، وبؤرة للجرائم والخارجين على القانون!

كيف سمحت الحكومة بكل إمكانياتها ومعداتها لبعض المجرمين بالتوسع دون محاسبتهم طيلة تلك السنين؟!#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/yhYCnXhdt6 — #هدد_جدة (@haddJeddah) February 16, 2022

كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ ستتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين.

وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيدي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.

إلى ذلك، حذرت باحثة أكاديمية، في رسالة دكتوراه حصلت عليها عن واقع العشوائيات في جدة، من تنامي نسبة الجريمة في مثل هذه المواقع، بحسب صحيفة “عكاظ”.

ووصفت أستاذة علم الاجتماع الجنائي والجريمة، عبلة جميل حسنين، في رسالتها عن واقع الأحياء العشوائية، بـ”القنابل الموقوتة”، كونها تعاني من كثافة سكانية، ما يهدد الصحة العامة والبيئة والنسيج المجتمعي.

وأشارت إلى أن الدراسة بينت أن 76.4% من إجمالي الجرائم لعينة البحث وقعت داخل تلك المناطق، الأمر الذي يجعل العشوائيات قنابل موقوتة. وحددت الدراسة حي غليل كأول الأحياء في جوانب عدد الجرائم، إذ وقعت فيه 31.8% من إجمالي جرائم المناطق العشوائية ونسبة 24.3% من إجمالي الجرائم في كل أحياء وحارات جدة.

أمين العاصمة المقدّسة صالح التركي يؤكد على أن مكة المكرّمة فيها أكثر من 100 حي “عشوائي”، لابد من إزالتها.

لماذا سُمح ببنائها، وإيصال الخدمات إليها، إذا كانت مخالفة وعشوائية؟!#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/QmTW6WyqkR — #هدد_جدة (@haddJeddah) February 17, 2022

أما نسبة تعاطي المخدرات في العشوائية فتبلغ 88.9% مقارنة بـ11.1% في المناطق غير العشوائية، فيما تصل نسبة الجرائم الأخرى (ترويج المخدرات والجرائم غير الأخلاقية وحيازة الأسلحة وإطلاق النار والدجل والشعوذة) إلى نسب مرتفعة بشكل ملحوظ في المناطق العشوائية رغم أنها تنعدم في المناطق الأخرى غير العشوائية).

وأظهرت فيديوهات متداولة على “تويتر” مشاهد صادمة للعقارات المهدمة في عدد كبير من الأحياء، التي تصفها الحكومة بالعشوائية ويجب إزالتها.

ووصف نشطاء تلك المشاهد بأنها “آثار الحرب”، معبرين عن غضبهم الشديد، لافتين إلى أن 60 حيا من أحياء جدة سيحل بها نفس المصير.

المصدر:عكاظ+ المدينة