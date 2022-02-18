بعد أن أنهى كلبان حياة سعودي في ولاية أمريكية.. الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة المأساوية

كل الوطن – فريق التحرير: بعد وفاة المواطن السعودي سعد بن عياش العنزي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية جراء تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه، خرجت صاحبة الكلبين عن صمتها وكشفت تفاصيل جديدة.

ووفق قناة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، قالت ماريا كيلي صاحبة الكلبين، أمس الخميس، إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم ولم تتوقع حدوث ذلك لأن كلبيها كانا داخل المنزل ومقيدين.

وأعربت كيلي عن حزنها بسبب ما حدث، واصفة العنزي بأنه “رجل ذو أخلاق حسنة”.

وفي السياق ذاته كشفت القناة الإخبارية الأمريكية عن تفاصيل وفاة العنزي البالغ 56 عاما، الأسبوع الماضي متأثرا بجراحه بعد أن هاجمه كلبان في مقاطعة دونا آنا، نيو مكسيكو.

وأوضحت “إيه بي سي نيوز”، بحسب تقرير صادر عن مكتب أمين المقاطعة، أن “سعد العنزي تعرض للاعتداء من الكلبين أثناء وقوفه خارج منزله، وذكر أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث أن العنزي أصيب بعدة جروح عميقة في ساقيه، وأن ملابسه كانت ملطخة بالدماء”.

ونقلت القناة عن صوفي كلارك التي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلابا تنبح، وإنها وزوجها شاهدا العنزي على الأرض أمام منزله يتعرض لهجوم من اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وأكد أحد الجيران للشرطة أنه ذهب لمساعدة العنزي وتمكن من إنقاذه بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه، وتأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة.

ووفق التقرير، عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث، أجروا على الفور إنعاشا للقلب والرئة للعنزي، ثم نقل إلى مركز “ماونتن فيو” الإقليمي الطبي، وأشار الدكتور بنجامين ويلسون إلى أن العنزي توفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جراء الهجوم.

ويشار إلى أن شقيق الضحية سعود العنزي، كان قد كشف في وقت سابق أن أخاه مقيم في ولاية نيومكسيكو، وهو أب لولدين وبنت، كاشفا أن الحادث وقع وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى حيث هجم عليه كلبان من فصيلة “الراعي الألماني” فجأة من منزل جارته الأمريكية.

وتابع: “عندما هاجمه الكلبان وهو في الشارع نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، بحسب رواية أحد جيرانه، الذي قام بضرب أحد الكلبين بعكازه وأبعدهما عنه”، مضيفا أنه تم نقله للمستشفى وتوفي هناك بسبب النزيف.

وأشار شقيق العنزي إلى أن الشرطة الأمريكية أخذت تسجيلات الكاميرات الموجودة في منزل الضحية.

وطالب السفارة السعودية في الولايات المتحدة بالاطلاع على كافة تفاصيل القضية والتحقيقات وتعيين محام حتى لا تضيع حقوق أخيه مؤكدا أن علاقة سعد طيبة مع كل جيرانه، ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

وتم دفن الرجل يوم السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.

المصدر: thenewsglory