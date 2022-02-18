مصر.. تعليق أزهري على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد “مايوه”

كل الوطن – فريق التحرير: استنكر وكيل الأزهر السابق عباس شومان، حديث الإعلامي إيراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد مايوه في الفترة من الستينيات، وسنة 70 لحد 75.

وكتب وكيل الأزهر السابق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا نقبل إهانة أمهاتنا ولاجداتنا يا هذا”.

وأضاف وكيل الأزهر السابق: “ما صرح به أحد المثيرين للجدل، والذي كلما فقد رونقه؛ اخترع قضية، وروَّج لها، بأن نساء الصعيد كن يرتدين المايوه، وأنه متأكد من ذلك، أقول له: كذبت وافتريت”.

وتابع وكيل الأزهر السابق: “نساء الصعيد هن أمهاتنا وجداتنا، نفخر بهن وباحتشامهن، ولم نَرَ واحدة منهن ترتدي ما ذكرت، ولا تستطيع نطق اسمه، وإنما يعرفن الثوب والشال والطرحة”.

وواصل وكيل الأزهر السابق: “ما ذكرته كذب وافتراء لا نقبله على أمهاتنا وجداتنا، ولتبحث لك عن كذبة تسوِّق بها لنفسك، بعيدا عن سيداتك، ولا أظن أنك ستنجح في خداع الناس مرة أخرى؛ بعد أن انفضوا من حولك”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للإعلامي إبراهيم عيسى، يتحدث فيه عن ارتداء نساء الصعيد والوجه البحري، مايوهات، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وتحدث إبراهيم عيسى في الفيديو، قائلًا: لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من سنة 70 لحد 75.. أنا أؤكد لك إن فيه صورة لجدتك بمايوه، وصورة لوالدتك بالمايوه أو الكت، إذا كنت فين بقى، في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم.

وتابع إبراهيم عيسى: أحب أقولك، إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة، اللي هي من ضمنها أمك وأختك.

المصدر: القاهرة 24