السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا عند السفر إلى البحرين برا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد.

الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/Nj5Jq9dA9D — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) February 19, 2022

وقالت المؤسسة في تغريدة لها على “تويتر”: “تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداء من 20 فبراير 2022”.

وأضافت: “يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة PCR عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية”.