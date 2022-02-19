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السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا عند السفر إلى البحرين برا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 19 فبراير 2022 - 10:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا عند السفر إلى البحرين برا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها على “تويتر”: “تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداء من 20 فبراير 2022”.

وأضافت: “يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة PCR عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية”.

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