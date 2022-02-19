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تركي آل الشيخ يعلن عن “تجربة رامز جلال” لأول مرة بالشرق الأوسط

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 19 فبراير 2022 - 11:41 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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تركي آل الشيخ يعلن عن “تجربة رامز جلال” لأول مرة بالشرق الأوسط

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تجربة جديدة تم طرحها في موسم الرياض والشرق الأوسط، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال المستشار تركي آل الشيخ: “تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد”.

ليعيد الفنان رامز جلال نشر هذه التغريدة، معلقا عليها بالقول: “شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الأوسط… انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي”.

المصدر: RT

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