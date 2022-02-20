  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 20 فبراير 2022 - 11:15 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك صباح اليوم السبت تساقطا لزخات من الثلوج كانت كثيفة ومتراكمة بشكل لافت، وهي المرة الثالثة لهذا العام، وفق ما أفاد “طقس العرب-السعودية”.

وانخفضت درجات الحرارة في مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك قرب الحدود الأردنية إلى ما دون الصفر.

وقال حساب “طقس العرب-السعودية” المختص بأخبار الطقس والتحذيرات:” تتأثر معظم مناطق المملكة يوم السبت بهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية”.

المصدر: “طقس العرب – السعودية”+تويتر

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة