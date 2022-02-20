للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك صباح اليوم السبت تساقطا لزخات من الثلوج كانت كثيفة ومتراكمة بشكل لافت، وهي المرة الثالثة لهذا العام، وفق ما أفاد “طقس العرب-السعودية”.
وانخفضت درجات الحرارة في مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك قرب الحدود الأردنية إلى ما دون الصفر.
وقال حساب “طقس العرب-السعودية” المختص بأخبار الطقس والتحذيرات:” تتأثر معظم مناطق المملكة يوم السبت بهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية”.
الثلوج تغطي #جبل_اللوز في منطقة #تبوك للمرة الثالثة هذا العام
المصدر: @kaldalharbipic.twitter.com/7vj1GYUp6w
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2022
تنبيه – #منطقة_تبوك – #البدع#الديسه#المعظم#تبوك#تيماء …+0
للتفاصيل https://t.co/D4ckGIXTIM#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/vxeCh1VoW1
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) February 19, 2022
أجواء وثلوج #جبل_اللوز في #تبوك صباح اليوم .. سبحان الله pic.twitter.com/pwgncDlGO2
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2022
المصدر: “طقس العرب – السعودية”+تويتر