الشمس تثور بلا توقف طوال الشهر مع المزيد من التوهجات العملاقة القادمة!

كل الوطن – فريق التحرير: تعرض نجمنا لسلسلة من الانفجارات العملاقة، وربما كان الأكثر إثارة هو القذف الكتلي الإكليلي القوي والتوهج الشمسي الذي اندلع من الجانب البعيد من الشمس في 15 فبراير.

وبناء على الحجم، من الممكن أن يكون الانفجار البركاني في أقوى فئة تستطيع شمسنا القيام بها: توهج من الفئة X.

ونظرا لأن التوهج وCME تم توجيههما بعيدا عن الأرض، فمن غير المرجح أن نرى أيا من التأثيرات المرتبطة بعاصفة مغنطيسية أرضية، والتي تحدث عندما تصطدم مادة من الاندفاع بالغلاف الجوي للأرض.

وتشمل هذه الانقطاعات في الاتصالات وتقلبات شبكة الطاقة والشفق القطبي. لكن تصاعد النشاط يشير إلى أننا قد نتوقع مثل هذه العواصف في المستقبل القريب.

Our Sun got angry for a moment yesterday just before midnight UTC. A prominence eruption (maybe combined with a powerful flare?) launched a massive CME into space. While not earth-directed, the eruption was huge and could signal there might be something interesting on its way… pic.twitter.com/z0fhjNp5mO — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) February 16, 2022

وقال عالم الفلك جانوي شاو، من مجموعة علم الشمس في جامعة ستانفورد لـ SpaceWeather: “هذه هي ثاني منطقة نشطة على الجانب البعيد بهذا الحجم منذ سبتمبر 2017. إذا ظلت هذه المنطقة ضخمة أثناء دورانها في الجانب المواجه للأرض من الشمس، فيمكن أن تعطينا بعض التوهجات المثيرة”.

HOW ABOUT THAT CME??!!! 😳😱😍 pic.twitter.com/HyulxmGUfW — Karl Battams (@SungrazerComets) February 16, 2022

ووفقا لـ SpaceWeatherLive، الذي يتتبع النشاط الشمسي، اندلعت الشمس كل يوم في شهر فبراير، مع بعض الأيام التي شهدت توهجات متعددة. ويتضمن ذلك ثلاثة من ثاني أقوى أنواع التوهج، مشاعل الفئة M1.4 في 12 فبراير؛ وM1 في 14 فبراير؛ وM1.3 في 15 فبراير. وكان هناك أيضا خمسة مشاعل من الفئة M في يناير.

العاصفة المغناطيسية الأرضية المعتدلة التي ضربت 40 قمرا صناعيا تم إطلاقها حديثا من Starlink من مدار أرضي منخفض تبعت توهجا من الفئة M حدث في 29 يناير. وعادة ما تستغرق الأشعة من انفجار شمسي بضعة أيام للوصول إلى الأرض، اعتمادا على مدى سرعة انتقال المادة. وكانت التوهجات المتبقية التي حدثت في فبراير حتى الآن في الفئة C الأكثر اعتدالا.

The two flares on 2022-02-12 were so spectacular I ended up making this animation, even though their west-limb locations preclude geoeffective potential. In the second event, only the latter part was eruptive, from the southern region. The northern flare had no global effect. pic.twitter.com/R3BnuK3Syc — Halo CME (@halocme) February 13, 2022

ومع ذلك، في حين أن هذا قد يبدو مخيفا، إلا أنه أمر طبيعي جدا بالنسبة لشمسنا، حيث إنها تكثف نشاطها نحو وأثناء الحد الأقصى للطاقة الشمسية – وهو الوقت الأكثر ديناميكية خلال دورة نشاطها.

وبينما تبدو الشمس متسقة جدا بالنسبة لنا هنا على الأرض على أساس يومي، فإنها في الواقع تمر عبر دورات نشاط مدتها 11 عاما، بحد أدنى وحد أقصى محدد بوضوح. وتعتمد هذه الدورة على المجال المغناطيسي للشمس، والذي يتقلب كل 11 عاما، حيث يتبدل مكان القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي.

ويمثل الحد الأدنى من الطاقة الشمسية – الذي يتميز بحد أدنى من نشاط البقع الشمسية والتوهج – نهاية دورة واحدة وبداية دورة جديدة، ويحدث عندما يكون المجال المغناطيسي للشمس في أضعف حالاته.

وهذا لأن المجال المغناطيسي للشمس يتحكم في نشاطه: البقع الشمسية هي مناطق مؤقتة من المجالات المغناطيسية القوية، في حين أن القذف الكتلي الإكليلي الذي ينفجر من التوهجات الشمسية يتم إنتاجه عن طريق انكسار خطوط المجال المغناطيسي وإعادة الاتصال.

وحدث الحد الأدنى من الطاقة الشمسية الأحدث في ديسمبر 2019.

وتتشكل البقع الشمسية عندما يتشابك المجال المغناطيسي الشمسي. ويحدث هذا لأن خط الاستواء الشمسي يدور أسرع من خطوط العرض الأعلى. وحاليا، هناك 111 بقعة شمسية على الشمس، على الرغم من أن كل هذه البقع لن تنفجر بشكل نشط.

ومن المقرر أن يحدث الحد الأقصى للطاقة الشمسية في يوليو 2025. وقد يكون من الصعب التنبؤ بمدى نشاط أي دورة معينة، لأننا لا نعرف ما الذي يحركها (تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأمر يتعلق بكوكب مدته 11.07 عاما محاذاة)، لكن العلماء في عام 2020 وجدوا دليلا على أننا قد ندخل أقوى دورة مسجلة حتى الآن.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت بقية الدورة ستستمر على المنوال نفسه، ولكن دورة الطاقة الشمسية هي بالتأكيد شيء نحن هنا من أجله، بشرط ألا تقدم حدث كارينغتون المدمر.

وفي الوقت نفسه، يمكنك مواكبة النشاط الشمسي من خلال متابعة SpaceWeather وSpaceWeatherLive ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

المصدر: ساينس ألرت