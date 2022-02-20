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السعودية.. ضبط مخدّرات وسلاح في الجوف

كل الوطن - فريق التحرير20 فبراير 2022آخر تحديث : الأحد 20 فبراير 2022 - 11:54 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
السعودية.. ضبط مخدّرات وسلاح في الجوف

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت السلطات السعودية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة مواطنين في منقطة الجوف، شملت “الإمفيتامين” والحشيش.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية، أن المضبوطات شملت، حشيشا مخدرا و21,350 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاحا وطلقات حية وممنوعات، مخبأة داخل مركبتهما.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بالمملكة.

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