سعيد: في بروكسل طلبت إعادة أموالنا وأتعهد بعدم تخييب آمال الشعب

كل الوطن – فريق التحرير: قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مشاركته في قمة “الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي” ببروكسل كانت فرصة لبيان حقيقة المغالطات التي يتم الترويج لها من تونس حول الأوضاع في البلاد.

وأضاف سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت: “قلنا لبعض ممثلي الدول المشاركة في القمة أعيدوا إلينا أموالنا فقالوا لا بد من إجراءات يجب اتباعها، ولكن لم يقع اتباع أي إجراءات من 2015، قلنا لهم سلموا لنا عددا من الأشخاص لمحاسبهم قالوا وفروا لهم محاكمة عادلة لأن القضاء ليس بالعادل، قلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء فأجابوا بأن هناك مس بمبدأ تفريق السلطة… فماذا يريدون؟”.

وتابع الرئيس التونسي “تركوا الروح وتعللوا بالقوانين والأشكال التي وضعوها لوضع الأقفال على أي عمل وطني، فالدستور روح قبل أن يكون مؤسسات”، مشيرا إلى أنه أكد في القمة على ضرورة أن يكون هناك مبدأ العدل وليس مجرد الحديث عن مساواة شكلية لا تحقق العدل.

وأكد الرئيس أن السلطات تصل الليل بالنهار وتعمل دون انقطاع، متعهدا بعدم تخييب آمال الشعب التونسي في العزة والكرامة والحرية ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد.

المصدر: RT