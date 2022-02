بيل غيتس يدعو العالم للاستنفار تجهيزا لـ”وباء خطير قادم” (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: قال مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا بات منخفظا بشكل كبير، مرجحا احتمال ظهور وباء جديد خطير في المستقبل.

وأضاف غيتس أمس الجمعة، في حديثه إلى هادلي غامبل من قناة “سي إن بي سي” خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي في ألمانيا، أن “وباء جديدا من المحتمل أن ينشأ من عامل ممرض مختلف عن عائلة فيروس كورونا”.

“Sadly, the virus itself – particularly the variant Omicron – is a type of vaccine. That is, it creates both B cell and T cell immunity. And it’s done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines.” – Bill Gates

Sadly?pic.twitter.com/BJR0WECwDr

— Laura Dodsworth (@BareReality) February 18, 2022