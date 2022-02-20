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مصر.. القبض على صيدلي مشهور استغل الإعلانات للترويج لمنتجات ضارة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 20 فبراير 2022 - 5:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصر.. القبض على صيدلي مشهور استغل الإعلانات للترويج لمنتجات ضارة

كل الوطن – فريق التحرير: ألقت القوى الأمنية المصرية القبض على صيدلي شهير استغل الإعلانات عبر القنوات الفضائية للترويج لأدوية ضارة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأفاد موقع “القاهرة 24” بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة، ويروج لها عبر الفضائيات، كما يدعي أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مواطنين تلقوا علاجا بهذه الأعشاب قولهم إنهم عانوا من مضاعفات خطيرة.

المصدر RT + “القاهرة24”

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