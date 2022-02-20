تونس تعيد إلى إيطاليا 213 حاوية تحمل نفايات

كل الوطن – فريق التحرير: أعادت تونس مساء السبت شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا بعد استيرادها منها بشكل غير قانوني عام 2020، وفق ما أعلنه ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي.

والحاويات التي كانت مخزنة في ميناء سوسة التجاري حُملت تدريجيا منذ الجمعة على متن سفينة تركية استأجرتها السلطات الإيطالية، وفق ما أفاد مدير الاتصال في ديوان البحرية التجارية والموانئ الصحبي عزوز.

وأضاف عزوز أن السفينة غادرت ميناء سوسة السبت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

واستوردت شركة تونسية نحو 280 حاوية عام 2020 زعمت أنها تحمل نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، بينما يحظر القانون التونسي استيراد النفايات المنزلية.

ويُحاكم 26 شخصا، بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، في هذه القضية لتورطهم المحتمل في الاستيراد غير القانوني للنفايات المنزلية.

وفجرت هذه القضية فضيحة في تونس وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خلالها متظاهرون عن رفضهم أن تكون بلادهم “مزبلة” إيطاليا.

وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.

المصدر: “أ ف ب”