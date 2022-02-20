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الموت يغيب بطل “غرندايزر”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الأحد 20 فبراير 2022 - 5:52 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
الموت يغيب بطل “غرندايزر”

كل الوطن – فريق التحرير: غيب الموت اليوم الأحد، الفنان اللبناني سامي حبيقة المعروف بسامي كلارك عن عمر ناهز الـ 74 عاما، وهو أحد أبرز وجوه “العصرالذهبي” الفني في لبنان.

وتوفي كلارك بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لمدة شهر، تاركا خلفه إرثا موسيقيا فنيا زاخرا بالعطاء والتميز.

وحفر اسم الراحل كلارك في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات بعد مشاركته في غناء أهم شارات المسلسلات الكرتونية أبرزها “غرندايزر” و”جزيرة الكنز “، واشتهر بمجموعة من الأغاني أبرزها “قومي تنرقص يا صبية”، “آه آه على هالأيام”، “موري موري”، “بتتذكري”، “انا جاي من الأحزان” وغيرها الكثير.

وقد نعى عدد من الفنانين الراحل كلارك على مواقع التواصل الاجتماعي:

المصدر: Rt+ مواقع التواصل الاجتماعي

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