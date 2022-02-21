  1. الرئيسية
  2. »
  3. منوعات

متسابقة إسبانية تنجو من حادث مروع بعد انقلاب سيارتها في سباق بالسعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:41 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
متسابقة إسبانية تنجو من حادث مروع بعد انقلاب سيارتها في سباق بالسعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تعرضت السائقة الإسبانية، كريستين زونكا، لحادث انقلاب مروع خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق منافسات “إكستريم إي” للسيارات التي تستضيفها مدينة نيوم السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو الانقلاب، بعد أن فقدت المتسابقة السيطرة على مركبتها، ونقلت بعدها بالإسعاف، ولم تتعرض لأذى.

وانطلق سباق “إكستريم إي” في نيوم صباح السبت، وهو ثاني سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 10 فرق عالمية و20 سائقا وسائقة من محترفي هذه الرياضة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة