نجمة سعودية تثير جدلا بفيديو حول تفسيرها آية من القرآن الكريم (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت نجمة “سناب شات” السعودية أمل الشهراني، جدلا، بعد ظهورها بفيديو وهي تفسر آية من القرآن الكريم.

وذكرت أمل في الفيديو آية من سورة العاديات” “أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُور، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ”. وفسرتها قائلة: “سبحان الله، ربي يوم القيامة ما راح يحصل الأعمال اللي نجاهر فيها. أو الأشياء اللي نوريها الناس. أنا أصلي الفجر، أنا إمام في المسجد، أنا أتصدق. أنا أكفل أيتام شوفوني”.

امل الشهراني تفسر آية من القرآن .. pic.twitter.com/SeTbZLOseB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 19, 2022

وأضافت: “لأ، فقط الصدور، النية. عبادة النية، يمكن النية أو داخل الإنسان أطهر وأنقى وأنضف وأجل عند الله من الأعمال الظاهرة للعباد.. عبادة النية أهم شيء، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ خبير، الله خبير بس. لا أنا ولا إنت ولا هم. ولا حدا خبير. فقط رب العالمين”.

وأثار الفيديو موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ذكروا أمل المقيمة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنشر الشهراني فيديوهات لها وهي مرتدية “البكيني” واخرى تستعرض بها جسدها، كما تجاهر بعلاقة مع شخص بدون زواج، ما اثار سخطا لدى السعوديين.