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وفاة أشهر راعية إبل في السعودية.. من هي شومة العنزي التي ذاع صيتها في الخليج؟

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:59 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وفاة أشهر راعية إبل في السعودية.. من هي شومة العنزي التي ذاع صيتها في الخليج؟

كل الوطن – فريق التحرير: توفيت يوم السبت راعية الإبل السعودية الشهيرة، شومة العنزي، في مستشفى القريات العام بشمال المملكة، بعد معانات مع المرض.

ونشر نواف العنزي، أحد أقرباء الراحلة، خبر وفاتها عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “انتقلت إلى رحمه الله تعالى الله شومة العنزي بعد معاناتها مع المرض، الله يسكنها فسيح جناته، الدعاء لها بالرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان نواف قد كشف عن حاجة شومة المريضة للتحويل إلى إحدى مستشفيات الرياض، لافتا إلى أن جميع المستشفيات رفضت حالتها. ونشرت نورة العنزي، ابنة شومة، مطلع الشهر الجاري، سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس “كورونا”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بخبر وفاتها، وانتشرت لها فيديوهات وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها.

واشتهرت شومة العنزي، البالغة من العمر 90 عاما، بقصتها في دول الخليج العربي بسبب كبر عمرها ومعايشتها للإبل والجمال منذ أن كانت شابة وحتى وفاتها، حيث تتميز قصتها بالكفاح والعمل رغم تقدمها في السن.

واختارت الراحلة حياة الصحراء منذ 30 عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل العام الماضي، مقطع فيديو يوثق تقديم الأمير، تركي بن محمد، إبل هدية لشومة، وهو الفحل “جمران”، أحد سلالات الإبل “الوضح” المعروفة على مستوى الجزيرة.

المصدر: RT

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