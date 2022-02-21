د. عبدالمجيد الجلاَّل: كرواتيا وسياسة حافة الهاوية!

ما الذي يجري في أوكرانيا ؟

ولماذا اتخذت القيادة الأوكرانية سياسة حافة الهاوية مع الجارة اللدود روسيا ؟

إذ بحكم الترابط والعلاقة الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا ، كان على القيادة الأوكرانية ، انتهاج سياسة الحصافة والحكمة في التعامل مع جارٍ قوي ، وبلطجي، لا يُخفي غدره وأطماعه ، عبر الدخول معه في حوار استراتيجي ، ربما ينتهي بنقاط التقاء مُشتركة ، بين الدولتين ، على الأقل في حدودها الدنيا !

لكن ، من المؤسف جداً ، وبدلاً من محاولة تبريد الجبهة الساخنة مع روسيا ، لجأت القيادة الأوكرانية إلى قطع شعرة معاوية مع الدب الروسي ، بالاستعانة بأعداء الروس التقليديين ، وتحديداً أمريكا وحلف الناتو ، وجرهم إلى الحدود الروسية ، في سلوكٍ استفز الروس كثيراً ، ما زاد من نقمتهم وحقدهم على القيادة الأوكرانية !

السلوك الأوكراني ، لا ينمّ عن حصافة سياسية ، فأمريكا والناتو يستخدمان الأزمة الأوكرانية ، لتصفية حسابات قديمة مع روسيا ، ولتوسيع دائرة الهيمنة والنفوذ ، باقترابهم جداً من الحدود الروسية ، وهم في المحصلة النهائية ، وكما قالها سياسيون وعسكريون غربيون ، لن يتدخلوا عسكرياً إذا تعرضت أوكرانيا لغزو روسي ، بل سوف يركزون فقط على العقوبات الاقتصادية ، وسوف يتركون أوكرانيا لقمة سائغة للدب الروسي !

أكثر من ذلك ، طلب حلفاء أوكرانيا الجدد ، من مواطنيهم المغادرة الفورية لأراضي أوكرانيا ، وفي ذلك إشارة انتهازية واضحة إلى تخليهم الفعلي عن الدفاع عن أوكرانيا ، وتركها لمصيرٍ حالك ، ينتظرها من العدو المتربص بها ، والطامع إلى ضمها إلى النفوذ الروسي ، الذي يتوسع شرقاً وغرباً !

على القيادة الأوكرانية ألا تكون أداة بيد حلفاء لا يمكن الوثوق بهم ، وليأخذوا الدرس والعبرة بما جرى في أفغانستان ، التي سلّمها الأمريكيون على طيقٍ من ذهب لميليشيات إرهابية وفقاً للتصنيف الأمريكي لحركة طالبان !

خلاصة القول ، المُتغطي بالأمريكيين ، وحلف الناتو ، عريان تماماً ، وإذا استمرت القيادة الأوكرانية في انتهاج سياسة حافة الهاوية في علاقتها مع روسيا ، سوف يستفيق العالم على خبر ضم أوكرانيا للمحور الروسي الصيني ، وحينها لات الساعة ساعة مندم !