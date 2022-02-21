الأمير عبد العزيز بن سلمان: تأسيس المملكة كان بأيدينا وليس من قبل الاستعمار

كل الوطن – فريق التحرير: قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن السعودية لم تتأسس بتوقيع من الأمم المتحدة، مؤكدا أن “التأسيس كان بأيدينا وليس من قبل الاستعمار”.

وأشار إلى أن “السعودية في حركة مستمرة؛ لتحاول اللحاق بما فاتها، والشباب هم من يتولون القيادة الآن”. وأضاف: “السعودية تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي.

وقال الوزير: “السعودية عازمة على مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، وأيضا الطاقة الجديدة”، مؤكدا أن العالم يمر بمرحلة تحول الطاقة، “ومن الخطأ التركيز على جانب واحد مثل الطاقة المتجددة، لأن اقتصاد العالم يتطلب مختلف مصادر الطاقة لتطوير الاقتصاد”.

المصدر: “القبس”