السعودية.. ضبط 6 مواطنين بحوزتهم 100 كغم من المواد المخدرة وأسلحة

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من القبض على 6 مواطنين بجازان لحيازتهم لأكثر من 100 كيلو غرام من الحشيش وأقراص الأمفيتامين، إضافة إلى أسلحة وطلقات حية.

#مكافحة_المخدرات تقبض على (6) مواطنين بمنطقة جازان لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وبحوزتهم أسلحة وطلقات حيّة. pic.twitter.com/Gznu7ysiBd — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 21, 2022

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن “المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم 101 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.

وأشار إلى أنه “ضبط بحوزتهم 3 أسلحة وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”