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السعودية.. ضبط 6 مواطنين بحوزتهم 100 كغم من المواد المخدرة وأسلحة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 21 فبراير 2022 - 2:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية.. ضبط 6 مواطنين بحوزتهم 100 كغم من المواد المخدرة وأسلحة

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من القبض على 6 مواطنين بجازان لحيازتهم لأكثر من 100 كيلو غرام من الحشيش وأقراص الأمفيتامين، إضافة إلى أسلحة وطلقات حية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن “المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم 101 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.

وأشار إلى أنه “ضبط بحوزتهم 3 أسلحة وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”

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