إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، مبينا أن شظايا الطائرة أدت إلى إصابة 4 مدنيين.

#التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في #جازانpic.twitter.com/aRSSDUvcwB — جريدة الرياض – عاجل (@Riy_Breaking) February 21, 2022

وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه تم “تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان”، مشيرا إلى أن “الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين”.

وأوضح أن “التقرير الأولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا داخل مطار الملك عبدالله في جراء شظايا الطائرة المسيرة”.

المصدر: صحيفة “الرياض”