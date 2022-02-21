مصر.. لهو أطفال ينتهي بجريمة مروّعة

كل الوطن – فريق التحرير: لقيت سيدة مصرعها بعد سقوطها من أعلى درجات الطابق السادس إلى الطابق الخامس في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج المصرية.

ووفقا للتحقيقات فقد توفيت السيدة بعد أن قامت جارتها بدفعها من أعلى السلم، في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على لهو الأطفال.

وتلقت قوات الأمن المصرية بلاغا من مواطن يفيد بوفاة زوجته ربة منزل، نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة زوجته مسجاة على الأرض بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بمنزل والدها المجاور لمنزلها بالناحية ذاتها، وترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود كدمة بمؤخرة الرأس من الخلف.

واتهم زوجها في أقواله ربة منزل تقيم بالعقار ذاته محل سكنهما، بالتعدي على زوجته ودفعها من أعلى سلم الطابق السادس إلى الطابق الخامس، ما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها ووفاتها في الحال، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب لهو الأطفال.

ووفقا لقوات الأمن تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: “المصري اليوم”