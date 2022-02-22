مصر.. داعية يرد على إبراهيم عيسى بعد وصفه “الإسراء والمعراج” بالقصة الوهمية

كل الوطن – فريق التحرير: رد الداعية المصري مبروك عطية، على تصريحات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بعد وصف الأخير معجزة “الإسراء والمعراج” بالقصة الوهمية.

وقال مبروك عطية في فيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “الرد على إبراهيم عيسى”: “أنكر إبراهيم معجزة المعراج، وهو مخطئ، لماذا أنكر إبراهيم عيسى المعراج وغيره، لأنه أعمل عقله، معقولة؟ وهذا ما قاله الكفرة، الكفرة استغربوا”. وتساءل عطية مستنكرا: “والمسلمين كمان يستغربوا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أسريت؟ ده قال أُسري بي، أي أن المعجزة ربانية والإسراء له سورة في القرآن باسم الإسراء، والمعراج وذُكر في سورة النجم”.

وأشار مبروك عطية في رده على إبراهيم عيسى بخصوص الإسراء والمعراج إلى أنه قد روى حديث المعراج صحيح البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وأوضح انه قد رد الأزهر والإفتاء على إبراهيم عيسى، وتابع: “مخطئ إبراهيم ويحاسب إبراهيم وغير إبراهيم ولا نسمح ولا نسمع ولا نتأثر، القضية إن اعمل العقل في صناعة آلة واختراع دواء، لكن في عموم القرآن الكريم كله وكان الله على كل شيئ مقتدرا”

وأشار مبروك عطية في رده على إنكار إبراهيم عيسى لمعجزة المعراج إلى أن “الله قادر على أن يلغي الزمن ويطوي المسافات ويقرب البعيد ويشفي من الأوميكرون، فهو على كل شيئ قدير”.

وتابع قائلا: “إذا قال الله للشيء كن فيكون بدون أسباب، ما وراء العقل في القرآن الكريم كثير، فالله على كل شيئ قدير”.

المصدر: الوطن