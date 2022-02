دراسة محبطة للنباتيين .. أكل اللحوم يؤدي إلى إطالة متوسط العمر المتوقع للإنسان في جميع أنحاء العالم

كل الوطن – فريق التحرير: أدى التوجه الكبير نحو اتباع النظام الغذائي النباتي حول العالم إلى إجراء باحثين من مختلف أنحاء العالم، متعددي الاختصاصات، دراسة تبحث في علاقة تناول اللحوم بصحة الإنسان.

ودعت العديد من الدراسات إلى استبدال اللحوم الحمراء بالفواكه والخضار من أجل الحفاظ على الصحة والوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.

🥩Meat-eating has extended human life expectancy worldwide, say @UniofAdelaide and @UNSW

🍗They say the consumption of energy from carb crops does not lead to greater life expectancy, and that total meat consumption correlates to greater life expectancyhttps://t.co/IKjUR5jan8pic.twitter.com/78v0Cf2WzL

— Au Science Media Ctr (@AusSMC) February 22, 2022